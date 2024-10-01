Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь раненому подростку

Девочка, пострадавшая при украинском обстреле Горловки, пыталась помочь смертельно раненному подростку. Об этом РИА «Новости» сообщила ее мать.

Над спальным районом города произошел взрыв кассетного снаряда, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона «Солнечный». Несколько кассет разорвались у многоквартирных домов, где трое подростков получили ранения. Девочке в руку попал осколок, рассказала мать.

«Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу… я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — поделилась женщина.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на Горловку погиб подросток. Восемь человек, включая троих детей, пострадали.