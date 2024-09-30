Подросток погиб из-за обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки

В Калининском районе Горловки погиб подросток после обстрела ВСУ из ствольной артиллерии кассетного типа. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

По его словам, еще восемь мирных жителей пострадали. Трое из них — дети.

«Погиб парень-подросток 2007 года рождения, пострадала девушка-подросток 2007 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка 2015 года рождения, парень-подросток 2007 года рождения, две женщины 1983 года рождения, и мужчина 1959 года рождения», — заявил Пушилин.

В Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ ствольными артиллерийскими снарядами пострадали две женщины 1961 и 1948 года рождения. Они получили ранения средней степени тяжести.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в МЧС сообщили о смерти спасателя, который погиб после взрыва во время тушения пожара в районе Горловки в ДНР. Возгорание там началось из-за обстрела ВСУ.