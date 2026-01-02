Пострадавшие при атаке ВСУ на Хорлы получат выплаты
Пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты до 750 тысяч рублей
Пострадавшие в результате теракта боевиков ВСУ в Хорлах получат единовременные выплаты. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Херсонской области.
Получившим инвалидность, ранения или контузии положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью.
Потерявшим во время атаки на кафе близких предусмотрена выплата до одного миллиона рублей на семью. Получить ее могут супруги в зарегистрированном браке, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные.
В администрации уточнили, что дети имеют право на компенсацию, если не достигли 18 лет, обучаются очно в учебных заведениях региона в возрасте до 23 лет или являются инвалидами с детства.
По последней информации, жертвами атаки по кафе и гостинице в херсонском селе в новогоднюю ночь стали 27 человек, в том числе двое детей.