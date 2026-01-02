Пострадавшие при атаке ВСУ на Хорлы получат выплаты

Пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты до 750 тысяч рублей

Пострадавшие в результате теракта боевиков ВСУ в Хорлах получат единовременные выплаты. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Херсонской области.

Получившим инвалидность, ранения или контузии положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Потерявшим во время атаки на кафе близких предусмотрена выплата до одного миллиона рублей на семью. Получить ее могут супруги в зарегистрированном браке, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные.

В администрации уточнили, что дети имеют право на компенсацию, если не достигли 18 лет, обучаются очно в учебных заведениях региона в возрасте до 23 лет или являются инвалидами с детства.

По последней информации, жертвами атаки по кафе и гостинице в херсонском селе в новогоднюю ночь стали 27 человек, в том числе двое детей.