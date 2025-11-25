Постпред США при НАТО Уитакер признал преимущество России на СВО

Вооруженные силы России имеют более сильную позицию на поле боя в рамках специальной операции на Украине. На это указал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер телеканалу Fox Business .

«Определенно, у русских более сильная позиция на поле боя», — подчеркнул он.

По словам Уитакера, Россия добивается тактических успехов еженедельно, переговоры по кризису на Украине ведут исходя из реального положения дел. Можно жить в вымышленном мире, но приходится считаться с действительностью, добавил постпред США при НАТО.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс ранее озвучил две главные проблемы в украинском вопросе. Речь идет о территориях и гарантиях безопасности.