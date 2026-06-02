Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации показал участникам фотографии нескольких девушек, убитых украинскими беспилотниками в Старобельске. Об этом сообщил ТАСС .

«Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске, и что это за фейк. Вот фотографии взрослых людей: <…> Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», — возмутился Небензя.

Дипломат продемонстрировал участникам заседания СБ ООН фотографии 19-летней и 20-летней девушек, погибших при теракте ВСУ в старобельском колледже. Он добавил, что цинизм украинского постпреда Андрея Мельника, позволяющего себе смеяться над жизнями детей, превосходит все границы.

Постпред России отметил, что всем членам Совбеза направят письмо с материалами и фотографиями погибших. В ночь на 22 мая украинские неонацисты целенаправленно атаковали общежитие и учебный корпус Старобельского педколледжа, когда там находились 86 детей. Погиб 21 человек, пострадали 42 студента от 15 до 22 лет, а также два сотрудника колледжа.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что киевский режим сознательно совершил преступления в Старобельске и Геническе.