Постпред Белоруссии назвал цель удара по автобусу с детьми в Брянской области

Рыбаков: удар по автобусу с детьми нанесли для втягивания Белоруссии в конфликт

Атака на автобус с белорусскими школьниками в Брянской области была направлена на эскалацию конфликта и втягивание в него Минска. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, сообщило РИА «Новости».

«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. <…> Это попытка создать повод для того, чтобы <...> вовлечь нашу страну в войну», — сказал Рыбаков.

Ранее стало известно, что Россия потребовала от генсека ООН осудить преступления ВСУ. Экстренное заседание Совбеза организации посвятили удару украинского беспилотника по автобусу, в котором ехали белорусские школьники.