Руководство ООН и другие профильные структуры организации выбрали двойные стандарты, игнорируя преступления украинских боевиков против мирного населения. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России Анна Евстигнеева. Прямой эфир заседания доступен в телеграм-канале постпредства .

Она подчеркнула, что требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также всего руководства организации прямого осуждения преступлений украинских боевиков.

«Игнорирование ими прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих статью 100 Устава всемирной организации», — заявила Евстигнеева.

Экстренное заседание было посвящено удару украинского беспилотника по автобусу с белорусскими школьниками в Брянской области 18 июня. Жертвой теракта стала беременная женщина. Ранения получили шесть школьников и двое взрослых. Потерпевшими по делу о теракте стал 41 человек.