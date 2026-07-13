Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно выправится. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

По словам главы государства, у России мощная и надежная энергетическая база.

«Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — отметил глава государства.

Президент также заявил, что для Крыма уже начинают создавать новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой противнику будет сложно добраться. В детали он вдаваться не стал.

Отвечая на вопросы об ударах по территории России, Путин пообещал зеркальные ответы. Он отметил, что они будут в несколько раз мощнее и враг будет чувствовать это с нарастающим масштабом.