Поставки Tomahawk Украине изменят характер «прокси-войны»
Профессор Дизен предупредил о рисках из-за возможной поставки Tomahawk Украине
Поставки американских ракет Tomahawk Украине коренным образом изменят характер «прокси-войны». Об этом РИА «Новости» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По его словам, ракетами будут управлять американские инструкторы, что означало бы прямую атакую Соединенных Штатов на Россию.
«Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки, что создает риск начала ядерного конфликта», — подчеркнул Дизен.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у США не только Tomahawk, но и их аналоги. У американской стороны есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку.