Поставки Tomahawk Украине изменят характер «прокси-войны»

По его словам, ракетами будут управлять американские инструкторы, что означало бы прямую атакую Соединенных Штатов на Россию.

«Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки, что создает риск начала ядерного конфликта», — подчеркнул Дизен.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у США не только Tomahawk, но и их аналоги. У американской стороны есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку.