Если Запад направит Украине оружие для ударов по территории России, это станет началом мирового конфликта. Об этом изданию sussidiario.net заявил лидер партии «Лига», вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

Он объяснил, что итальянская партия одобряла помощь Украине, чтобы та могла «защитить себя», однако вторжение в Курскую область изменило ситуацию.

«Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России», — указал Сальвини.

Политик подчеркнул, что «Лига» настаивает на том, чтобы отправленное ВСУ оружие использовалось только на территории Украины. Позиция партии не поставит под угрозу стабильность правительства Италии, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Россия в ответ на американские поставки Украине дальнобойных ракет может ввести зеркальные меры, сообщил RT. Парламентарий напомнил, что у США появилось много врагов, которые мечтают о реванше.