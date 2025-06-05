Посольство США в Киеве предупредило об угрозе мощного удара России по Украине

Посольство США в Киеве предупредило сограждан о возможных атаках по территории Украины со стороны России. Сообщение об этом опубликовали на сайте диппредставительства.

«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак», — говорится в заявлении.

Американские дипломаты призвали граждан США соблюдать осторожность и быть готовыми немедленно спуститься в укрытия при объявлении воздушной тревоги.

В заявлении также перечислили действия, которые следует предпринять в таком случае. В частности, заранее определить места, где укрыться, не подходить к окнам, держать под рукой запасы воды, еды и лекарств.

Ранее военный блогер Михаил Звинчук рассказал, как Россия может отреагировать на украинские провокации. В частности, реализовать план «Большой Прометей», чтобы изолировать Киев от управления войсками и финансовыми ресурсами.