Посольство обвинило США в воровстве доходов от активов РФ

Посольство: США украли $20 млрд из доходов от активов РФ для передачи Украине

Посольство России в США осудило решение Вашингтона о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе активов РФ, назвав этот шаг «возведенным в ранг государственной политики воровством». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Ранее президент США Джо Байден объявил о решении передать доходы от заблокированных Западом российских суверенных активов киевскому режиму, назвав его «историческим».

«Даже обывателю понятно, что по-настоящему „знаменательным“ в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — заявили дипломаты.

Они отметили, что «неоколониальные замашки» узкой группы стран во главе с США давно и заслуженно вызывают резкое отторжение у большинства стран мира.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что Западу хватило смелости только на использование процентов с незаконно замороженных активов России.