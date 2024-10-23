Коллективный Запад имеет смелость только на то, чтобы использовать проценты с российских активов, которые были заморожены. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев в интервью RT .

Он отметил, что доходы от активов уходят на поддержку промышленной сферы Европейского союза. Однако значительный бюджетный дефицит и внешнеторговый баланс вынуждают западные страны «всячески присматриваться» к незаконно замороженным средствам РФ.

Гутенев также поддержал позицию правительства России, которое заявило об отсутствии необходимости принимать резкие шаги в сложившейся ситуации.