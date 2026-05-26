Запад продемонстрировал «оглушительное молчание» после налета беспилотников на колледж в Старобельске. Об этом в соцсети Х заявил евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле.

Он отметил, что в Евросоюзе и США никого не возмутил удар по учебному заведению, в результате которого погиб 21 человек. Парламентарий подчеркнул, что ситуацию не стали освещать ведущие западные СМИ.

«Никаких общественных дискуссий, соразмерных всей тяжести произошедшего», — добавил он.

Также Валле раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони за поддержку украинского режима.

Ранее с осуждением замалчивания теракта в Старобельске выступил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Запад «пропустил мимо ушей, мимо взоров» атаку на колледж в ЛНР.