Украинским боевикам важна любая передышка, чтобы получить из Европы оружие и пополнить ряды. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале .

«Уставшим карателям сейчас любая передышка важна, но не обломится», — написал он.

Мирошник обратил внимание, что прекращение огня по линии боевого соприкосновения, которого добивается киевский режим, послужит только для того, чтобы ВСУ получили из Европы «дронов и патронов». А также — пополнили ряды за счет мобилизованных украинцев-«ухилянтов».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина, которую уже ловили на нарушении перемирия, готова к прекращению огня на Пасху в этом году. Но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не выделили из его слов четко сформулированного предложения о перемирии.

До этого Зеленский отказался от проведения выборов при перемирии.