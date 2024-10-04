«Зависит от американцев». В МИД оценили риск вооруженного конфликта России и США

Вероятность вооруженного столкновения России и Соединенных Штатов зависит от дальнейших шагов американцев. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

В США зря думают, что попытки испытать Россию на прочность не приведут к гораздо более жестким контрмерам, подчеркнул замминистра.

«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации», — сказал Рябков.

По его словам, у американцев не получится бесконечно играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время. Рябков заявил о необходимости максимальной мобилизации в России в условиях, когда Запад взял решительный курс на стратегическое поражение страны.

США, поддерживая Украину в ударах по России, прокладывают путь к ядерному конфликту, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он призвал приложить все усилия, чтобы не допустить использования ядерного оружия — при таком развитии событий не будет победителей.