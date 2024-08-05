Из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали машины с мирными жителями под Белгородом

ВСУ обстреляли в селе Репное движущиеся по трассе легковые и грузовой автомобили, в результате инцидента пострадал водитель одной из машин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Мужчина получил баротравму, но от госпитализации отказался и решил проходить лечение амбулаторно. Осколками оказались посечены кузов, кабина грузовой машины и салоны легковых автомобилей.

После атаки украинских беспилотников начались пожары в двух квартирах села Илек-Пеньковка Краснояружского района, добавил губернатор.

В селе Муром Шебекинского городского округа БПЛА атаковал одно из строений сельскохозяйственного предприятия. Начавшийся пожар удалось быстро ликвидировать.

Несколько дней назад во время обстрела Шебекинского округа пострадали пять человек.