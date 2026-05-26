Последний звонок прошел в кадетском училище в Воскресенске

Торжественная линейка прошла сегодня для выпускников 9-го класса Воскресенской кадетской школы во Дворце культуры «Цементник». Праздник получился настолько теплым и атмосферным, что педагоги, родители, да и сами выпускники не смогли сдержать слез.

Гвардии старший прапорщик, дедушка одного из выпускников Владимир Иванович Черкашин рассказал: «Я тоже когда-то был таким же юнцом, и передо мной была вся жизнь. Мечтал быть десантником и стал им. Только при наличии стержня можно кем-то стать». Торжественный выпускной начался с выноса флагов. Педагоги напутствовали кадет на их дальнейший жизненный путь.

Классный руководитель 9-го класса Анастасия Соколова поделилась: «Это очень волнительно, особенно когда ты растишь их с маленького возраста, а сейчас видишь уже взрослых, ответственных, серьезных ребят». Она пожелала ребятам сохранить ту дружбу, которую им всем вместе удалось воспитать в своем классе, и пронести ее через всю жизнь.

Сами кадеты не остались в долгу и очень трогательно поздравили педагогов с окончанием учебного пути. Ребята зачитали проникновенные стихи, держа в руках символические сердца, преклонили перед учителями колени и вручили цветы. Выпускница 9-го кадетского класса Вероника Курносова призналась: «Я бы хотела вернуться в начало, в первый класс. И прожить это все заново». Не менее трогательно ребята поздравили своих мам, выведя их в центр зала и вручив цветы.

Девятиклассников поздравили ученики первого кадетского класса, исполнившие песню и подарившие выпускникам бумажные самолетики с колокольчиками. Для ребят также прозвенел последний звонок.

Ученик 9-го кадетского класса Владимир Лобанов, мечтающий поступить на инженера-машиностроителя в Егорьевский университет, отметил: «Быть выпускником 9-го класса „ВКШ“ очень необычно. Чувствуется братство, единство, характер. Это очень невероятное чувство». Завершился праздник исполнением вальса, выносом флагов и гимном Воскресенской кадетской школы.