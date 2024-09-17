VA: Зеленский пытается разыграть последнюю карту в виде вовлечения НАТО в СВО

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться прямого участия НАТО в военном конфликте с Россией. Об этом сообщил журнал Valeurs Actuelles .

«На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО», — заявил изданию политолог Александр дель Валле.

По его словам, украинский лидер надеется, что поставки вооружений Вооруженным силам Украины и одобрение его предложения наносить удары по российской территории «вызовут войну с Кремлем и вынудит альянс ввести войска».

Обозреватель подчеркнул, что Зеленский принимает отчаянные решения, так как начал понимать, что конфликт на Украине идет не по его сценарию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон могут спровоцировать глобальный конфликт. Володин призвал не допустить этого.