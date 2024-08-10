Вторжение украинских боевиков в Курскую область закончится полным провалом. Разрушительный прогноз для ВСУ сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

По словам Боуза, украинское правительство готово принести в жертву неограниченное число своих людей, чтобы выполнить приказы из Лондона и Вашингтона.

Он отметил, что западные страны продолжают идти по пути эскалации, подталкивая своих людей к мировой войне.

Похожий сценарий ждет украинских боевиков, если они попытаются атаковать Крым. Глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае вторжения на полуостров ВСУ потерпят крах и понесут неимоверные потери.