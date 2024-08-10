ВСУ предрекли неимоверные потери в случае попытки атаковать Крым

Константинов: попытка напасть на Крым завершится для ВСУ огромными потерями

Petrov Sergey / news.ru / global look press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / global look press

Украинских боевиков ждут крах и большие потери, если они попытаются напасть на Крым. Об этом заявил в беседе с журналистами РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — сказал он.

Константинов отметил, что региональные власти следят за ситуацией, а также предпринимают все необходимые меры для ответа противнику.

Политик подчеркнул, что Крым — практически остров, поэтому ВСУ будет сложнее его атаковать.

Ранее над Черным морем российские военные уничтожили три беспилотника и столько же безэкипажных катеров. В результате атаки в городе разрушений не было, объекты не пострадали.

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