ВСУ предрекли неимоверные потери в случае попытки атаковать Крым

Константинов: попытка напасть на Крым завершится для ВСУ огромными потерями

Украинских боевиков ждут крах и большие потери, если они попытаются напасть на Крым. Об этом заявил в беседе с журналистами РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — сказал он.

Константинов отметил, что региональные власти следят за ситуацией, а также предпринимают все необходимые меры для ответа противнику.

Политик подчеркнул, что Крым — практически остров, поэтому ВСУ будет сложнее его атаковать.

Ранее над Черным морем российские военные уничтожили три беспилотника и столько же безэкипажных катеров. В результате атаки в городе разрушений не было, объекты не пострадали.