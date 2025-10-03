Последний олимпийский чемпион по футболу 1956 года попал на «Миротворец»

Выдающийся советский и российский спортсмен и функционер, последний олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян попал в скандальную украинскую базу «Миротворец»*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На сайте пишут, что Симонян, которому 12 октября исполнится 99 лет, якобы покушался на территориальную целостность Украины. В частности, ему ставят в вину организацию футбольного турнира в Крыму в 2022 году.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что украинцам потребовалось выполнить план по количеству попавших в базу известных людей.

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал это решение идиотизмом, заявив, что Симонян давно не выступает публично и ничего не говорит о политике.

Ранее на «Миротворец»* попал бизнесмен, бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.