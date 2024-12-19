После взрывов жители Кривого Рога остались без света

В Кривом Роге произошла ракетная атака. Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале о проблемах с электроснабжением.

«Все понимаем, все трудимся. <…> Есть отключение электричества вокруг. Другое позже», — объявил он.

Ракетная атака, по словам Вилкула, произошла около полуночи, прогремели взрывы. Глава администрации призвал жителей укрыться.

Информацию о взрывах подтвердил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об угрозе с воздуха. По ее информации, на Кривой Рог устремился один беспилотник и две скоростные воздушные цели.

Поздним вечером 18 декабря серия взрывов прогремела в Киевской области. Военная администрация сообщила о сработавшей системе ПВО из-за нескольких беспилотников.