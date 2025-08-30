После взрывов в Краснодаре начался пожар

Жители Краснодара услышали жужжание беспилотников и несколько взрывов. В городе начался пожар, сообщил Telegram-канал Mash .

Над центром Краснодара, начиная с 02:40, прогремели не менее восьми взрывов. Очевидцы сообщили, что беспилотники летели на малой высоте. В микрорайоне Фестивальном дрожали окна.

По предварительной информации, в Краснодаре сработала система ПВО, после взрывов разгорелся пожар. Власти не давали комментариев по этому поводу.

Аэропорт Краснодара в целях безопасности закрыт с 2022 года. Он принял один тестовый рейс, но не возобновил работу в штатном режиме. Росавиация опровергла слухи об открытии хаба.

Предыдущей целью беспилотников стал Геленджик. Обломки дронов подожгли лесной массив и спровоцировали возгорание установки Афипского НПЗ.