После серии взрывов в Саратовской области загорелся НПЗ в Энгельсе

Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе. По информации Telegram-канала Shot , украинские беспилотники пытались атаковать местный НПЗ.

Жители Саратова и Энгельса рассказали, что около 04:00 утра их разбудили звуки сирен. Потом прозвучала серия из нескольких взрывов. После этого очевидцы сообщили, что в районе нефтебазы в Энгельсе разгорелся пожар.

Ранее власти сообщили в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в области. Официальной информации о последствиях удара беспилотников пока не поступало.

Этой же ночью, 20 марта, стало известно о взрывах в Воронежской области. Очевидцы сообщили, что над городом Россошь около 01:30 прозвучали от четырех до пяти мощных взрывов в небе. Предположительно, дроны направлялись в сторону Воронежа.