Не менее четырех мощных взрывов прогремели над Воронежской областью

В Воронежской области прозвучали взрывы после того, как местные жители слышали звук беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, над городом Россошь около половины первого ночи прозвучали от четырех до пяти мощных взрывов в небе. Перед этим были слышны звуки работы моторов беспилотника. Предположительно, дроны направлялись в сторону Воронежа, где так же было слышно несколько взрывов. В городе звучала сирена.

Жители других районов области также сообщали о работе ПВО.

Непосредственно перед взрывами губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил опасность атаки БПЛА.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Накануне, в ночь на 19 марта, украинские боевики нанесли удар по нефтебазе у станицы Кавказская. После удара вспыхнул крупный пожар. К вечеру 19 марта площадь возгорания увеличилась вдвое.