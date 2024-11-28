Российские бойцы ударили по аэродрому ВСУ, где ранее фиксировали F-16
Подразделения ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в подполье. Ранее на этом объекте фиксировали истребители F-16.
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