После повторного обстрела Грайворона количество пострадавших увеличилось почти втрое

Вооруженные силы Украины второй раз за 24 июня обстреляли город Грайворон. Пять человек получили ранения разной локализации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей», — заявил он.

Одного мужчину, по информации Гладкова, доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. Он получил осколочные ранения поясничной области и проникающие брюшной полости. Женщину с осколочными ранениями увезли в городскую больницу № 2 в Белгороде. Губернатор сообщил, что еще одна женщина и двое мужчин отказались от госпитализации, им обработали осколочные раны ног и рук.

ВСУ повредили четыре машины, два частных дома, один коммерческий объект и автотранспортное предприятие. Гладков сообщил, что шесть населенных пунктов остались без света.

Первый обстрел произошел утром. Пострадали три человека, из них двух женщин с травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Таким образом, количество раненых в Грайвороне увеличилось до восьми. RT сообщил, что в Белгородской области объявляли ракетную опасность.