После подрыва артиллерийской установки ВСУ образовался «ядерный гриб»

Огромный огненный столб образовался в небе после полного уничтожения военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале военнослужащих 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

На опубликованных российскими военными кадрах видно, как разведка обнаружила самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских боевиков. Ее уничтожили точным ударом дрона.

«Еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — отметили в подписи к ролику с поражением техники ВСУ.

Ранее военный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Федор Громов поделился видеозаписью, на которой зафиксировали момент ликвидации сразу троих боевиков ВСУ российским FPV-дроном.