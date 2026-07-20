При ударе ВСУ по автобусу в Шебекине погибли пять человек

Шуваев: при ударе по автобусу в Шебекине погибли пять человек, 23 пострадали

Жертвами атаки украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекине стали пять человек. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«В результате бесчеловечной и атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей. Четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются», — написал он.

Шуваев добавил, что ранения также получили 23 мирных жителя, среди них есть 17-летний подросток.



«Трое в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», — заключил врио губернатора.

Днем ранее в поселке Разумное Белгородского округа после детонации беспилотника пострадали пять человек, включая троих детей.