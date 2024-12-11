После атаки ВСУ дальнобойным оружием часть жителей Енакиева в ДНР эвакуировали

Эвакуация населения в одном из районов города Енакиева в ДНР из-за атаки ВСУ проходит на добровольной основе, для жителей подготовили безопасное место и питание. Слова заместителя главы города Александра Деменкова привело РИА «Новости» .

Во вторник вечером, 10 декабря, ВСУ атаковали окраины населенного пункта дальнобойным высокоточным оружием. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, человеческих жертв удалось избежать.

В связи с этой атакой власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту нападения.

По словам главы Енакиева, медицинская служба, сотрудники МЧС и все силовые структуры приведены в готовность.

«Организована эвакуация района ДСК. <…> Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, [имеется] питание», — рассказал он.

Эти меры нужны для обеспечения безопасности населения с целью минимизации последствий «прилета» четырех снарядов ВСУ, добавил Деменков.

В сентябре ВСУ ударили по рынку «Сокол» в Донецке. Три человека в результате атаки погибли, еще пятеро местных жителей попали в больницу. Украинские военные били по городу «натовским» оружием.