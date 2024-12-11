После атаки ВСУ дальнобойным оружием часть жителей Енакиева в ДНР эвакуировали
Глава Енакиева Деменков: эвакуация жителей проходит добровольно
Эвакуация населения в одном из районов города Енакиева в ДНР из-за атаки ВСУ проходит на добровольной основе, для жителей подготовили безопасное место и питание. Слова заместителя главы города Александра Деменкова привело РИА «Новости».
Во вторник вечером, 10 декабря, ВСУ атаковали окраины населенного пункта дальнобойным высокоточным оружием. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, человеческих жертв удалось избежать.
В связи с этой атакой власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту нападения.
По словам главы Енакиева, медицинская служба, сотрудники МЧС и все силовые структуры приведены в готовность.
«Организована эвакуация района ДСК. <…> Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, [имеется] питание», — рассказал он.
Эти меры нужны для обеспечения безопасности населения с целью минимизации последствий «прилета» четырех снарядов ВСУ, добавил Деменков.
В сентябре ВСУ ударили по рынку «Сокол» в Донецке. Три человека в результате атаки погибли, еще пятеро местных жителей попали в больницу. Украинские военные били по городу «натовским» оружием.