После атаки на автобус на российско-белорусской границе возбудили дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус, следовавший из Минска в Анапу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

По ее словам, автобус прошел границу и находился на стоянке на территории Брянской области. Взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сдетонировало прямо возле машины. Пострадали, по предварительным данным, водители — оба они граждане Белоруссии.

Действиям украинских военных дадут уголовно-правовую оценку.

В автобусе находились 19 пассажиров, из них шестеро — россияне. Всех их отправили в пункты временного размещения. Пограничный переход «Красный камень», возле которого и произошла атака, временно закрыт.