В результате атаки БПЛА в Севастополе повреждения получили 66 домов

Свыше 60 домов и более 30 автомобилей получили повреждения при налете БПЛА на Севастополь в ночь на 17 мая. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Всего нейтрализовано 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях», — привело его слова РИА «Новости».

На заседании правительства Краснокутский уточнил, что в зданиях пострадали фасады, окна и крыши. Из-за беспилотников повреждения также получили 34 автомобиля, одна единица общественного транспорта, а в селе Верхнесадовое — ФОК.

Специалисты МЧС, по его словам, собрали и обезвредили все взрывоопасные обломки еще накануне. На местах работают спецкомиссии, повреждения устраняют.

В ночь на 17 мая губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что системы ПВО уничтожили 25 БПЛА над Черным морем и разными районами Севастополя. Из-за повреждения ЛЭП в городе наблюдались перебои с электричеством.