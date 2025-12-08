После атаки БПЛА почти 12 тысяч человек остались без света в Запорожской области

Из-за атаки беспилотников ВСУ без света остались 11 958 абонентов в городе Каменка-Днепровская, селах Днепровка, Водяное, Заветное и Мичурино. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов», — написал он.

По словам Балицкого, сотрудники оперативных служб находятся в полной готовности.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области — Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском и Чертковском районах.

В последнем получила повреждения ЛЭП, поэтому село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны остались без света. В поселке электричество быстро восстановили, а в хуторах ремонт начали после рассвета.