После атаки БПЛА на Брянскую область погиб один мирный житель

Один мирный житель погиб, и еще один пострадал после удара украинским БПЛА по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный губернатор Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов, к сожалению, погиб мирный житель села, еще один мужчина ранен», — сообщил он.

Трагедия произошла в селе Каменский Хутор Климовского района. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Богомаз выразил соболезнования семье погибшего жителя и пообещал оказать его родным необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что, по данным следствия, в результате обстрелов ВСУ российской территории установлена гибель 621 мирного жителя.