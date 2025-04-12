Посланник Трампа предложил поступить с Украиной по образцу Германии

После завершения конфликта Украину можно разделить на зоны под управлением России и стран Запада. Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об этом в интервью The Times .

«Можно было бы сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была русская зона, французская зона, британская зона и американская зона», — сказал он.

Келлог предложил Великобритании и Франции возглавить одну зону контроля, России — другую. Демаркационной линией стал бы Днепр, вдоль которого расположились бы подразделения Вооруженных сил Украины и демилитаризованная зона. При таком сценарии США, предупредил спецпредставитель Дональда Трампа, не станут отправлять в зону конфликта свои войска.

Ранее бывший глава НАТО Джеймс Ставридис допустил, что под давлением Белого дома Украина согласится отказаться от претензий на 20% территории. По его мнению, переговоры могут затянуться на месяцы.