«Послали на убой». Украинский пленный заявил, что командиры ВСУ не берегут солдат

По словам бойца, его мобилизовали в Краматорске в 2022 году. Он служил в противотанковом взводе, но временами выходил на позиции, так как в пехоте не хватало людей. В плен Куришко попал в крайне тяжелом состоянии и выжил только благодаря российским врачам. Они провели ему сложную многочасовую операцию.

Он также рассказал, что деревни Клещеевки давно уже нет, остались только пара подвалов. Это все, что нужно знать о позициях ВСУ в этом населенном пункте.

«Вот в этих подвалах мы сидели, и об этих подвалах знали и те, и те. Нас послали тупо на убой», — заявил военнопленный.

Куришко добавил, что мужчина, который их провожал, сказал им, что это «дорога в один конец» и лучше отказаться. Он так бы и сделал, если бы знал, куда его отправляют.

Ранее украинский военнопленный Руслан Полторацкий назвал провальной идею вторжения в Курскую область, призвав сослуживцев сложить оружие и покинуть захваченные населенные пункты.