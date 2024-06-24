Посла США вызвали в МИД России после удара ВСУ по Севастополю

МИД РФ сообщил о вызове после США Трейси после атаки ВСУ на Севастополь

После США Линн Трейси 24 июня вызвали в МИД РФ в связи с ракетной атакой ВСУ на Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В ходе беседы в МИД России с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», — отметили в министерстве.

Там добавили, что США ведут «гибридную войну» против России, поставляют ВСУ вооружение, в том числе ракеты ATACMS, и, по сути, стали одной из сторон конфликта. Целенаведение и ввод полетных заданий ракет осуществляют военные специалисты США, так что американская сторона несет равную с Украиной ответственность за атаку на Севастополь, считают в ведомстве. Там заверили, что подобные действия не останутся безнаказанными — «ответные меры обязательно последуют».

Украинские боевики ударили по Севастополю пятью ракетами ATACMS 23 июня. Одна из ракет упала на пляже в Учкуевке, в результате погибли четыре человека и пострадал 151 житель.