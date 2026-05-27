Посла России вызвали в МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в связи с ударами по Киеву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении российскую сторону несправедливо обвинили в угрозах мирным жителям Украины и иностранным дипломатам.

Ранее под удар попали военные объекты в Киеве, в том числе ракетами «Орешник». Затем МИД опубликовал обращение, в котором сообщил, что в ответ на террористическую атаку колледжа в Старобельске, приведшую к гибели 21 человека, российские военные атакуют объекты ВПК и центры принятия решений. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть город, а жителям украинской столицы — держать дистанцию от объектов.