«Посещения будут чаще». Путин может снова съездить в Донбасс

Президент Владимир Путин может снова съездить в Донбасс. Возможность этого в интервью РИА «Новости» допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще… Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — указал он.

Полноформатная рабочая поездка Путина в Мариуполь состоялась в марте прошлого года. Тогда президент сел за руль и объехал несколько районов освобожденного города, который продолжали восстанавливать.

Также глава государства успел посетить филармонию и пообщаться с местными жителями.

В апреле того же года президент съездил в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.