Названы причины перелома в зоне СВО

Российские военные ведут активное наступление по всей линии фронта. Причины перелома в зоне спецоперации зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал в беседе с Lenta.ru.

«Способствовало наращивание соответствующих видов вооружения нашим военно-промышленным комплексом. Это раз. Второе — те знания, навыки и профессионализм, которые необходимы были на этом этапе», — сказал он.

По словам депутата, российские военные стали более профессиональными с учетом накопленных «тактических способов ведения боевых действий с учетом местности и противника».

«На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но, безусловно, это агония. Нужно отметить, что струна противника натягивалась и порвалась под натиском наших подразделений», — отметил собеседник издания.

Третий момент, по словам Швыткина, заключается в тренировочных мероприятиях по отработке взятия опорных пунктов противника. Также значительное влияние на ситуацию в зоне СВО оказало наращивание беспилотной авиации на разных направлениях.

Военный обозреватель Михаил Ходаренок ранее предположил, что ситуация в российско-украинском конфликте может измениться после выборов президента в США.