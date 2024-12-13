«Порвите с Британией и Макроном». Во Франции призвали Трампа к решительным шагам

Французский политик Флориан Филиппо обратился к Дональду Трампу с призывом отказаться от политики Джо Байдена в отношении Украины. Это заявление лидер партии «Патриоты» разместил на своей официальной странице в социальной сети Х .

Таким образом Филиппо отреагировал на недавнее интервью Трампа. Избранный президент США сообщил, что считает ошибочным разрешение администрации Байдена по дальнобойным ракетам для Украины.

«Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — призвал французский политик.

Избранный президент США Дональд Трамп 12 декабря выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России. Он заявил, что «категорически не согласен» с таким решением.