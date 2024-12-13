«Порвите с Британией и Макроном». Во Франции призвали Трампа к решительным шагам

Французский политик Флориан Филиппо обратился к Дональду Трампу с призывом отказаться от политики Джо Байдена в отношении Украины. Это заявление лидер партии «Патриоты» разместил на своей официальной странице в социальной сети Х.
Таким образом Филиппо отреагировал на недавнее интервью Трампа. Избранный президент США сообщил, что считает ошибочным разрешение администрации Байдена по дальнобойным ракетам для Украины.
«Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — призвал французский политик.
Избранный президент США Дональд Трамп 12 декабря выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России. Он заявил, что «категорически не согласен» с таким решением.
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