Портовая инфраструктура Новороссийска не получила повреждений при атаке БПЛА

При атаке украинских дронов на Новороссийск портовая инфраструктура города и суда не пострадали. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Росморречфлоте.

«Повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийск нет», — сказали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Ранее стало известно, что в Новороссийске ввели режим ЧС на фоне атаки беспилотников ВСУ. Обломки украинских дронов повредили несколько жилых домов и здание гостиницы.

Погибли два человека, пострадали еще восемь местных жителей. Троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются врачи.