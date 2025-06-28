Порошенко пожаловался на кишащие российские дроны на Украине

Небо над Харьковской областью заполонили беспилотники российских военных, что усложняет задачи украинских солдат. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

«На Харьковском направлении фиксируется массированное применение противником разведывательных и ударных БПЛА, что создает серьезные трудности для наших подразделений», — отметил Порошенко.

В субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что беспилотники стали ключевым инструментом для продвижения войск и удержания позиций в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что дроны разных типов играют важную роль на фронте.

Ранее ВС России применили новый дрон на Украине. Новый тип БПЛА предназначен для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов. Беспилотник также фиксирует работу украинской системы ПВО. Новые дроны могут взлетать на высоту от одного до трех километров и передавать изображение на расстояние свыше 50 километров.