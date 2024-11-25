На Украине призвали НАТО применить опыт холодной войны

Руководству НАТО следует поступить с Украиной так, как с Западной Германией, которая вступила в альянс, несмотря на критику со стороны Советского Союза. Об этом в интервью Times of Malta заявил экс-президент республики Петр Порошенко.

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — объяснил он.

По мнению Порошенко, избранный президент США Дональд Трамп должен пригласить Украину в альянс. Он считает, что такой шаг послужит мощным сигналом для России и будет «очень важным предварительным условием» для прекращения конфликта.

По данным газеты Financial Times, на Западе уже полтора года обсуждают, применять или нет западногерманскую модель в ситуации с Украиной. Сомнения вызывает тот факт, что у республики нет признанных обеими сторонами границ, как было между ФРГ и ГДР.

Ранее Порошенко испугался, что Запад прекратит финансовую поддержку страны после обещания президента Владимира Зеленского выплатить украинцам по тысяче гривен в качестве соцподдержки.