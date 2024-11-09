Украинские власти не строили фортификационные сооружения в зоне спецоперации, хотя союзники неоднократно призывали их подготовить линии обороны. Заявление об этом бывшего президента Украины Петра Порошенко опубликовали на сайте его партии «Европейская солидарность».

«Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы. Когда в 2023 году мы предложили подставить государству плечо и строить линии обороны, нам отказали», — заявил он.

Порошенко отметил, что в начале спецоперации западные союзники предупреждали Украину о необходимости строительства укреплений. Российская армия при этом занималась фортификацией, выстраивая «линию Суровикина», которую украинские военные так и не смогли преодолеть во время наступления прошлым летом.

Порошенко возмутился тем, что сейчас множество экскаваторов работают на частных проектах в Киеве и его пригородах. По его словам, всего этого больше не будет, если технику направить для работы на фронт.

Ранее российское Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ поселка Максимовка и села Антоновка в ДНР.