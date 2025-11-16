Поросенок спас российских штурмовиков, приняв удар на себя

В зоне СВО поросенок спас российских штурмовиков от подрыва на мине, приняв удар на себя. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

По информации канала, животное сопровождало штурмовиков, когда произошел подрыв мины под ним. Бойцы не пострадали и смогли продолжить выполнение боевой задачи. Судьба поросенка-спасителя неизвестна.

Боевики ВСУ в зоне спецоперации применяют кустарные взрывные устройства, маскируя их под обычные предметы. Их маскируют под бруски дерева или электронные сигареты. Мощность таких снарядов сопоставима с противопехотными минами «Лепесток».

Недавно общественность потрясла история в Красногорске. Мальчику разорвало пальцы, когда он поднял валявшуюся на детской площадке пачку денег. В самодельном взрывном устройстве было почти 10 граммов тротила. СВУ было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.