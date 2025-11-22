Журналист Боуз: Запад провалился на Украине и должен забыть про поражение России

Западным странам следует признать провал своих планов на Украине, ведь они так и не смогли нанести поражение России. Таким мнением ирландский журналист Чей Боуз поделился в соцсети X .

«Никакого „стратегического поражения“ России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта», — подчеркнул он.

Боуз также высказался о переговорах по урегулированию украинского конфликта, отметив, что если Украна не прекратит боевые действия, то и Россия продолжит сражаться.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украину и Евросоюз шокировал дедлайн согласования мирного плана президента США Дональда Трампа. В частности, Вашингтон пригрозил Киеву прекратить всю военную и разведывательную помощь в случае отказа от сделки.