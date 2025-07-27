Поражение ВСУ заставит Украину согласиться на условия России

Подполковник Дэвис: Украине придется принять все условия России на переговорах

У украинского руководства не останется другого выбора кроме как подписать мирное соглашение с Россией и принять ее условия. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

Он отметил, что Украине придется пойти на выдвинутые Россией условия из-за военного поражения ВСУ.

«[Украинцам] просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят армию. Сейчас это более вероятный сценарий», — подчеркнул эксперт.

Дэвис добавил, что «дипломатическое окно» пока отрыто, и украинской стороне необходимо этим воспользоваться, пока такая возможность не исчезла.

По его мнению, руководство республики не видит реального положения дел на фронте, что может привести страну к огромным проблемам в будущем.

Ранее о возможном урегулировании конфликта на Украине сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он не исключил, что стороны заключат мирный договор благодаря переговорам.