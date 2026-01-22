Украинские войска потерпят поражение из-за острого дефицита кадров и более эффективного наступления ВС России. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что поражение Украины является лишь вопросом времени.

«Я думаю, что у украинцев серьезные проблемы. Они уже начинают говорить об этом публично», — подчеркнул политолог.

В качестве примера он привел высказывание министра обороны республики Михаила Федорова, который заявил о массовом уклонении граждан от призыва и дезертирстве.

«Ну что же, это означает, что они проиграют. <…> У них просто не хватает рабочей силы», — уточнил эксперт.

По его словам, российская армия уверенно движется к победе.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис усомнился в правдивости заявления главкома ВСУ Александра Сырского о готовящемся наступлении украинских войск. Он напомнил о почти иссякших ресурсах страны.