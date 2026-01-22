Поражение Украины назвали в США вопросом времени
Политолог Миршаймер: Украину ждет сокрушительное поражение из-за многих проблем
Украинские войска потерпят поражение из-за острого дефицита кадров и более эффективного наступления ВС России. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он отметил, что поражение Украины является лишь вопросом времени.
«Я думаю, что у украинцев серьезные проблемы. Они уже начинают говорить об этом публично», — подчеркнул политолог.
В качестве примера он привел высказывание министра обороны республики Михаила Федорова, который заявил о массовом уклонении граждан от призыва и дезертирстве.
«Ну что же, это означает, что они проиграют. <…> У них просто не хватает рабочей силы», — уточнил эксперт.
По его словам, российская армия уверенно движется к победе.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис усомнился в правдивости заявления главкома ВСУ Александра Сырского о готовящемся наступлении украинских войск. Он напомнил о почти иссякших ресурсах страны.